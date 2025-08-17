Пермские ученые нашли способ снизить отторжение имплантатов организмом

В современной медицине более нескольких тысяч видов имплантатов — от кардиостимуляторов, сердечных клапанов, искусственных хрящей и межпозвоночных дисков до катетеров и искусственных суставов. В зависимости от назначения их изготавливают из титана, керамики, силикона и полимеров, таких как полиуретан. Однако даже самые качественные материалы, невзирая на расположение протеза и цель его эксплуатации, вызывают ответ иммунной системы, известный как «реакция на инородное тело». В результате вокруг имплантата образуется плотная капсула из соединительной ткани, развивается хроническое воспаление, а иногда — инфекции. По данным исследований, до 30% осложнений после имплантации связаны именно с этой проблемой. Чтобы избежать этого, пациентам назначают специальное лечение, «усыпляющее» иммунитет, чтобы он не реагировал на имплантат. Однако это чревато ослаблением организма и большей подверженностью вирусным заболеваниям. Ученые Пермского Политеха и Уро РАН разработали метод обработки имплантатов ионным пучком, который делает материал протеза «невидимым» для иммунитета. По результатам тестов это позволило снизить концентрацию воспалительных клеток в 5−12 раз.