В Орле организовали тренировку к благотворительному забегу «ПоБерегу»

Пятая тренировка к благотворительному забегу «ПоБерегу», организованному в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», прошла в Орле. Об этом сообщили в городской администрации.
Площадкой для тренировки стал парк Победы. Участники получили возможность не только размяться под руководством профессионального тренера Инала Джинджолии, но и поработать над улучшением своей физической формы, укрепить выносливость. Кульминацией мероприятия стала совместная пробежка с Михаилом Скитевым из бегового клуба «Тургеневские бОрзые».
«Каждая тренировка — это шаг к нашей общей цели. Мы рады видеть такую активную поддержку и надеемся, что каждый участник забега не только улучшит свои спортивные результаты, но и поможет тем, кто в этом нуждается», — отметили организаторы забега.
Завершающая тренировка состоится 21 августа под руководством Михаила Скитева, а непосредственно забег «ПоБерегу» пройдет 23 августа. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.