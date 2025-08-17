Ричмонд
В Астраханской области провели более 100 ярмарок вакансий с начала года

Благодаря им нашли работу 2,3 тысячи человек.

Источник: Национальные проекты России

Кадровые центры Астраханской области с начала 2025 года организовали 107 ярмарок вакансий. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по занятости населения.

Проведение ярмарок вакансий — одна из наиболее эффективных форм работы службы занятости региона. Они дают возможность работодателям оперативно решать кадровые проблемы предприятий. Участниками таких мероприятий в этом году стали около 12 тысяч человек, из них были трудоустроены 2,3 тысячи человек.

«Кадровый центр предлагает новые услуги и сервисы работодателям: предприятие, которое ищет сотрудников, получает персонального кадрового консультанта. Этот специалист не только найдет претендентов на вакансию, пригласит их на встречу с работодателем, но и проведет первое интервью. Среди доступных инструментов — оказание HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей. К каждому посетителю кадровый консультант применяет индивидуальный подход с учетом бизнес-ситуации», — отметил руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.

Нацпроект «Кадры».

поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.