В Астраханской области провели более 100 ярмарок вакансий с начала года

«Кадровый центр предлагает новые услуги и сервисы работодателям: предприятие, которое ищет сотрудников, получает персонального кадрового консультанта. Этот специалист не только найдет претендентов на вакансию, пригласит их на встречу с работодателем, но и проведет первое интервью. Среди доступных инструментов — оказание HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей. К каждому посетителю кадровый консультант применяет индивидуальный подход с учетом бизнес-ситуации», — отметил руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.