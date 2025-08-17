Ричмонд
Новосибирский ефрейтор спас раненых под обстрелом дрона

В мае 2025 года на Красноармейском направлении в ДНР контрактник из Новосибирской области Антон Т. проявил героизм, спасая сослуживцев после взрыва вражеского FPV-дрона. Об этом сообщает Om1-Новосибирск.

Во время патрулирования группа попала в засаду — беспилотник взорвался рядом. Несмотря на собственные ранения, ефрейтор оказал первую помощь пострадавшим, вытащил их из-под обстрела и укрыл в безопасном месте.

Пока ждал эвакуацию, он вёл наблюдение за небом, отслеживая новые дроны, и вовремя предотвращал повторные атаки. Благодаря его мужеству и самообладанию всех раненых успели доставить в госпиталь.