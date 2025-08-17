В Холме Новгородской области благоустроят территорию возле Школьного пруда

Благоустройство общественной территории возле Школьного пруда стартовало в городе Холме в Новгородской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона.
Напомним, что проект обновления этого пространства победил в прошлогоднем Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас специалисты уже установили там металлическое ограждение по периметру территории, а также осушили водоем с помощью мотопомпы. Так как очистка дна и стен пруда от мусора и ила не проводилась очень давно, подрядчику предстоит большая работа по удалению грязи.
Также специалистам предстоит построить на этой территории смотровую площадку из брусчатки. А к самому пруду выложат бетонные ступеньки. Также будут установлены домики для уток.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.