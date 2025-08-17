В Холме Новгородской области благоустроят территорию возле Школьного пруда

Напомним, что проект обновления этого пространства победил в прошлогоднем Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас специалисты уже установили там металлическое ограждение по периметру территории, а также осушили водоем с помощью мотопомпы. Так как очистка дна и стен пруда от мусора и ила не проводилась очень давно, подрядчику предстоит большая работа по удалению грязи.