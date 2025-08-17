Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа

Прогноз погоды по Астане.
18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.
19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.
20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.
Прогноз погоды по Алматы.
18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +25+27°C.
19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.
20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.
Прогноз погоды по Шымкенту.
18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
