Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня — с 18 по 20 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане.

18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.

19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

Прогноз погоды по Алматы.

18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +25+27°C.

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.

Прогноз погоды по Шымкенту.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.

Ранее синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник, 18 августа 2025 года.