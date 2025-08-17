Ричмонд
В калмыцком поселке Ики-Бурул откроют модельную библиотеку

Учреждение получит новые книги, мебель и интерактивное оборудование.

Модернизация библиотеки в поселке Ики-Бурул при поддержке нацпроекта «Семья» подходит к завершению. Об этом сообщили в аппарате правительства Калмыкии.

«Ремонтные работы начались в мае. Сейчас работа кипит. В скором времени начнется художественное оформление интерьера: роспись стен и тематических зон. Поступают в нашу библиотеку новые книги и интерактивное оборудование. Ожидаем новую библиотечную мебель», — поделилась заведующая Ики-Бурульской центральной районной библиотеки Донара Баранова.

Напомним, что за последние четыре года в Калмыкии создали пять современных модельных библиотек. Они работают в Элисте, а также в Черноземельском, Лаганском, Сарпинском и Яшалтинском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.