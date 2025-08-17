МВД напомнило, как белорусам легально трудоустроиться за границей

В ведомстве констатировали, что летом обычно увеличивается количество граждан, которые выезжают за пределы Беларуси как на отдых, так и для трудоустройства.
«Самостоятельный поиск работы за границей через друзей, знакомых или родственников часто приводит к отсутствию легального статуса», — сказали в МВД.
Там также уточнили, что такие трудящиеся-мигранты обычно не имеют временной регистрации, разрешения на проживание и работу, что делает их уязвимыми в чужой стране.
Согласно белорусскому законодательству, белорусы могут трудоустраиваться за границей самостоятельно либо при содействии юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют соответствующую лицензию.
Информация для самостоятельного выезда за границу и при посредничестве лицензиатов содержится на сайте МВД, там же есть список организаций, которые вправе сейчас оказывать содействие в трудоустройстве в других странах.
В МВД подчеркнули, что во избежание риска стать жертвой торговли людьми, объектом сексуальной, трудовой и иной эксплуатации нужно обращаться только в те компании, у которых есть лицензия на право направлять белорусов на работу за рубеж.
Министерство напомнило, что проконсультироваться по вопросам выезда на работу за пределы Беларуси можно по телефонам горячей линии Департамента по гражданству и миграции: (017) 218−52−52, (044, 025) 518−52−52, (033) 370−52−52.