Белорусских актеров назвали лучшими на кинофестивале в Локарно

Белорусов назвали лучшими актерами на 78 Международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Фильм под названием «Белая улитка», который был снят в Беларуси, получил главную награду — «Золотого леопарда». Как пишет ресурс mlyn.by, белорусская модель Мария Имбро и белорусский художник Михаил Сеньков были признаны на форуме лучшими актерами.