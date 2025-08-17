Ричмонд
Белорусских актеров назвали лучшими на кинофестивале в Локарно

Белорусских актеров назвали лучшими на Международном кинофестивале в Локарно.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов назвали лучшими актерами на 78 Международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Фильм под названием «Белая улитка», который был снят в Беларуси, получил главную награду — «Золотого леопарда». Как пишет ресурс mlyn.by, белорусская модель Мария Имбро и белорусский художник Михаил Сеньков были признаны на форуме лучшими актерами.

Ранее мы писали о том, что появилась фотография: Дональд Трамп звонит Александру Лукшенко (и вот кто ее опубликовал).

