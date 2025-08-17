В Ленинградской области запустили 18 сервисов «жизненные ситуации»

Жителям Ленинградской области доступны 18 сервисов «жизненные ситуации», запущенных в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете цифрового развития региона.
Такие сервисы объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных жизненных обстоятельствах. Их оказывают комплексно и в одном месте. Благодаря этому сокращаются сроки получения госуслуг, количество необходимых визитов в ведомства и документов, которые нужно предоставлять.
Полный список сервисов доступен по ссылке. Воспользовавшись ими, можно, например, получить маткапитал, статус многодетной семьи, денежные выплаты и компенсации, оформить удостоверение тракториста-машиниста и пройти техосмотр.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.