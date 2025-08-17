Новосибирску обещают дождливую неделю с жарой до +25 градусов

Пасмурная погода с кратковременными осадками продлится как минимум до середины недели.
На предстоящей неделе в Новосибирской области сохранится дождливая и жаркая погода. По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 18 августа, днём ожидается +21…+23°C, ночью — +14…+16°C.
Дожди пройдут как днём, так и ночью. Местами возможен град и утренние туманы. Пасмурная погода с кратковременными осадками продлится как минимум до середины недели.
Температура останется стабильной: днём около +24…+25°C, ночью — около +16°C.
