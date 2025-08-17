Покрывало Каабы доставлено в Ташкент

Материал располагался над дверной частью святыни. Его привезли из Саудовской Аравии в неизменном виде. Его высота составляет 6,3 м, ширина — 3,3 м.
Покрывало будет размещено в музее Центра исламской цивилизации в Ташкенте по инициативе президента Шавката Мирзиёева.
Кааба — это главная святыня мусульман, расположенная в Мекке. Ее построили пророки Ибрахим и его сын Исмаил (мир им обоим!). Последователи ислама совершают молитвы, направив лица именно к Каабе.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что панораму миниатюр длиной в 52 м создадут в Центре исламской цивилизации.