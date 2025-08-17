Ричмонд
Покрывало Каабы доставлено в Ташкент

В Узбекистан доставили часть «кисвы» — материала, покрывавшего священную Каабу. Об этом сообщило Духовное управление мусульман республики.

Материал располагался над дверной частью святыни. Его привезли из Саудовской Аравии в неизменном виде. Его высота составляет 6,3 м, ширина — 3,3 м.

Покрывало будет размещено в музее Центра исламской цивилизации в Ташкенте по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

Кааба — это главная святыня мусульман, расположенная в Мекке. Ее построили пророки Ибрахим и его сын Исмаил (мир им обоим!). Последователи ислама совершают молитвы, направив лица именно к Каабе.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что панораму миниатюр длиной в 52 м создадут в Центре исламской цивилизации.