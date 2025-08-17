В Петербурге простились с умершим актером дубляжа Дмитрием Гранкиным

Дмитрий скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Она появилась из-за заболевания почек. Полтора года назад у артиста был инсульт. Смерть наступила 12 августа в Елизаветинской больнице. Церемонию прощания организовали на Северном кладбище.