Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге простились с умершим актером дубляжа Дмитрием Гранкиным

Он скончался в 48 лет.

В Санкт-Петербурге 17 августа простились с умершим актером дубляжа Дмитрием Гранкиным. Об этом сообщили его близкие на его странице ВКонтакте.

Дмитрий скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Она появилась из-за заболевания почек. Полтора года назад у артиста был инсульт. Смерть наступила 12 августа в Елизаветинской больнице. Церемонию прощания организовали на Северном кладбище.

«Дима до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно купил сап-борд, чтобы покорять Балтику», — сказали родственники.