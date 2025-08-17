Предпринимателям в Тюменской области расскажут, как проводить собеседования

Занятие ориентировано на директоров компаний и руководителей HR-служб. В качестве спикеров на семинаре выступят профессиональные психологи Евгения Мунаева и Ксения Моисеева. К ним также присоединятся HR-консультанты Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Спикеры расскажут слушателям, как повысить эффективность оценки кандидатов и минимизировать риски ошибок в процессе подбора.