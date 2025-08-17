Предпринимателям в Тюменской области расскажут, как проводить собеседования

Семинар для предпринимателей, посвященный техникам проведения собеседований, состоится в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Занятие ориентировано на директоров компаний и руководителей HR-служб. В качестве спикеров на семинаре выступят профессиональные психологи Евгения Мунаева и Ксения Моисеева. К ним также присоединятся HR-консультанты Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Спикеры расскажут слушателям, как повысить эффективность оценки кандидатов и минимизировать риски ошибок в процессе подбора.
Семинар пройдет 22 августа. Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте учебного центра Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.