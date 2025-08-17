Глава СК РФ занялся жалобами жителей Чекмагушевского района на разрушенный мост

Глава СК РФ Александр Бастрыкин начал расследование информации о ненадлежащем состоянии дороги в Чекмагушевском районе Башкирии. По информации пресс-службы ведомства, жалобы поступили от местных жителей.
По предоставленным данным, разрушается мост через реку Куваш, которая соединяет несколько населенных пунктов, — в бетонных конструкциях образовались трещины, проезд по нему опасен. Кроме того, никаких мер по ремонту моста предпринято не было.
Александр Бастрыкин дал распоряжение главе СК Башкирии Владимиру Архангельскому начать проверку и доложить о ее результатах.
