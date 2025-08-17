Ремонт дорожного покрытия на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах завершен досрочно

«Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. 1-я Тверская-Ямская и участке ул. Тверская от Настасьинского переулка до Триумфальной площади завершены досрочно. В общей сложности заменили около 50 тыс. кв. м дорожного покрытия по технологии бесшовной укладки единым ковром. Она позволяет значительно сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.