Ремонт дорожного покрытия на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах завершен досрочно

Ремонт дорожного покрытия на ул. 1-я Тверская-Ямская и участке ул. Тверская завершен досрочно, движение для транспорта полностью открыто. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. 1-я Тверская-Ямская и участке ул. Тверская от Настасьинского переулка до Триумфальной площади завершены досрочно. В общей сложности заменили около 50 тыс. кв. м дорожного покрытия по технологии бесшовной укладки единым ковром. Она позволяет значительно сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Последний раз асфальт там полностью заменяли в 2021 году. Благодаря использованию технологии бесшовной укладки покрытие успешно выдержало четыре сезона без необходимости ремонта. При этом нормативный срок службы асфальта на дорогах первой категории, к которым относится и ул. Тверская, составляет три года.

Как отмечается, работы по обновлению покрытия проводились поэтапно. Сначала специалисты сняли изношенный слой асфальта. Они устранили повреждения бортового камня, смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Далее нанесли битумную эмульсию на нижний слой дорожного полотна, чтобы обеспечить лучшее сцепление нового асфальта с основанием. Завершающим этапом стала укладка нового покрытия: семь асфальтоукладчиков и 24 катка работали одновременно по всей ширине проезжей части.

После окончания ремонта на обновленной дороге нанесли осевые линии разметки, разделяющие встречные потоки транспорта. Остальные элементы, в том числе линии рядности, появятся позже, через 10 дней, в соответствии с установленными технологическими требованиями.