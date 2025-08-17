В станице Анастасиевской на Кубани обновят сети водоснабжения

Капитальный ремонт сетей водоснабжения проводится в станице Анастасиевской в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Подрядчик приступил к ремонтным работам в марте. До ноября специалисты обновят изношенные участки водопровода общей протяженностью свыше 22,8 км.
«В настоящее время готовы траншеи для устройства трубопровода, уложено более 6 километров сетей. При проведении работ применяются новые материалы отечественного производства с улучшенными технико-экономическими характеристиками», — отметил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.