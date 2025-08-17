Минниханов посетил отремонтированный лагерь «Ласточка» в Бавлах и пообщался с детьми

В Татарстане при поддержке Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям». Благодаря этой программе за это время реконструировано и построено 43 детских лагеря на общую сумму 6,97 млрд рублей.