В Новосибирске ужесточат правила для электросамокатчиков

Многие горожане предлагают увеличить штрафы и расширить сеть велодорожек, чтобы отделить электротранспорт от пешеходов.

Из-за роста числа аварий власти Новосибирска готовят новые ограничения для пользователей электросамокатов, о чем сообщает telegram-канал Госавтоинспекции области.

С начала года зарегистрировано 111 ДТП, в которых пострадали 114 человек — в несколько раз больше, чем годом ранее.

Мэрия разрабатывает меры: на тротуарах планируется ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч. Контроль за нарушениями усилится с помощью видеокамер. Горожане поддерживают инициативу: многие предлагают увеличить штрафы и расширить сеть велодорожек, чтобы отделить электротранспорт от пешеходов.

Ранее мы сообщали, что 10-летний самокатчик в Новосибирске попал под колеса автоледи.