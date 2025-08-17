В Новосибирске ужесточат правила для электросамокатчиков

Многие горожане предлагают увеличить штрафы и расширить сеть велодорожек, чтобы отделить электротранспорт от пешеходов.
Из-за роста числа аварий власти Новосибирска готовят новые ограничения для пользователей электросамокатов, о чем сообщает telegram-канал Госавтоинспекции области.
С начала года зарегистрировано 111 ДТП, в которых пострадали 114 человек — в несколько раз больше, чем годом ранее.
Мэрия разрабатывает меры: на тротуарах планируется ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч. Контроль за нарушениями усилится с помощью видеокамер. Горожане поддерживают инициативу: многие предлагают увеличить штрафы и расширить сеть велодорожек, чтобы отделить электротранспорт от пешеходов.
