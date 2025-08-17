Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался в Петербурге на 49-м году жизни

Дмитрий Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, служил в БДТ им. Г. А. Товстоногова. Еще в юности начал работать актером дубляжа — в частности, дублировал Хантера в «Париж, Техас» Вима Вендерса. Также озвучил многих мультипликационных персонажей, включая Рона Так-Себе в «Ким Пять-с-плюсом», Хэмми в «Лесной братве» и других анимационных фильмах.