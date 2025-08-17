В Нижегородской области спасли 110-летнюю бабушку: её искали три дня

Поисково-спасательная группа «Рысь — Арзамас» в своей группе «ВКонтакте» сообщила, что спустя три дня поисков по лесам добровольцам ПСГ вместе с группой ПСС «ОНИКСС» удалось найти живой и невредимой 110-летнюю бабушку.
Пожилую женщину зовут Анастасия Петровна Юрченко. Есть предположение, что, возможно, она самая пожилая в Нижегородской области. В четверг, 14 августа, она вышла из своего дома в д. Малое Туманово Арзамасского района и не вернулась.
По информации Telegram-канала NI Mash, на поиски пропавшей пожилой женщины бросился 85-летний сын, к нему также подключились волонтёры.
Три дня пенсионерка бродила по лесам, пытаясь найти дорогу домой. В настоящее время с ней всё хорошо.