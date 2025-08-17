Ричмонд
В Новосибирске на месяц закрыли проезд по улице Коммунистической

С 16 августа СГК начинает масштабный ремонт теплосети на улице Коммунистической. Будет заменено 189 метров трубопровода диаметром 700 мм. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

— Теплосеть снабжает 81 объект, в том числе 29 многоквартирных домов, одно детское учреждение и четыре медицинских, — отметили в пресс-службе СГК.

Из-за работ движение полностью перекроют на участке от дома № 1 до № 11 по ул. Коммунистической, а также частично — на проезде Виктора Ващука.

Ограничения продлятся до 20 сентября. Подрядчик организует объезд.