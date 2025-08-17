Еще один белорусский перевозчик отменил автобусы в Вильнюс

Белорусский новостной транспортно-логистический портал infotrans.by сообщил в своем телеграм-канале, что еще один белорусский перевозчик отменяет рейсы на Вильнюс и, соответственно, обратные выезды на Минск и Могилев.
Речь идет о могилевском перевозчике «Автосевлад». Именно эта компания отменила рейсы из Могилева в Вильнюс. Ее автобусы отправлялись в 22.20 из Могилева, а в 01.15 из Минска.
Соответственно, отмена ожидает и рейс, выходящий в 15.40 из Вильнюса в Могилев через Минск. Оператор по продаже билетов «Инфобус» вернет полную стоимость билетов на рейсы, которые были отменены.
Напомним, ранее «Минсктранс» сказал, что с 14 августа временно приостанавливаются рейсы из Минска (отправление в 01.50, 10.20, 12.00) в Вильнюс и обратно (отправление — 08.00, 17.30, 18.00). Тогда на предприятии заявили, что рейсы возобновятся после получения разрешительных документов.
Также, напоминает offecelife.media, часть своих рейсов отменил и литовский перевозчик Eurolines. А Министерство сообщения Литвы предупреждало перевозчиков, что число автобусов, пересекающих границу Беларуси и Литвы, превышало ранее установленный лимит.
