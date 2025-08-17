Ричмонд
«Мы заплатили, а нам не дали сигналы. И деньги не вернули». Директор «Беларусь 5» рассказал, как у телекомпании украли трансляцию чемпионата мира по футболу

Директор сказал, что у «Беларусь 5» украли трансляцию чемпионата мира по футболу.

Источник: Комсомольская правда

Директор телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал sb.by, как у телекомпании украли трансляцию чемпионата мира по футболу.

По словам Булацкого, именно спортивный канал «Беларусь 5» наиболее пострадал от санкций в сфере телевещания республики.

«Нам запретили правообладатели показывать практически весь спорт. Более того, некоторые трансляции у нас просто украли! — поделился руководитель канала. — Как чемпионат мира по футболу, за который мы заплатили деньги, обязаны были показать, а нам не дали сигналы. И деньги не вернули».

Что касается покупки трансляций спортивных состязаний по состоянию на август 2025 года, то для «Беларусь 5» их «запрещают или не продают, ссылаясь на решения правительств, санкционные списки и так далее».

Однако Павел Булацкий рассчитывает на скорое потепление в данной сфере. И добавляет:

«Люди на той стороне говорят: мы бы, конечно, хотели с вами сотрудничать, но вот у нас такие запреты. Мы с ними разговариваем и будем разговаривать, хотя им иногда даже запрещают общаться с нами. Это обидно, это абсурдная история».

