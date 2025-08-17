Ричмонд
Жителей Уфы призвали привиться от коронавируса и гриппа

В Демском районе Уфы началась прививочная кампания.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Демского района Уфы призвали не пренебрегать прививками. Об этом сообщил глава района Иван Иванов. По его словам, вместе с вакциной от гриппа нужна также и от коронавируса.

— Врачи рекомендуют вакцинацию для защиты от гриппа и возможных осложнений в сочетании с коронавирусом, который никуда не делся из нашей жизни, — сообщил Иванов.

Иван Иванов отметил, что прививки уже начали получать педагоги, медики и люди старше 60 лет. Записаться на прием можно в поликлинике и онлайн.

