Жителей Уфы призвали привиться от коронавируса и гриппа

Жителей Демского района Уфы призвали не пренебрегать прививками. Об этом сообщил глава района Иван Иванов. По его словам, вместе с вакциной от гриппа нужна также и от коронавируса.
— Врачи рекомендуют вакцинацию для защиты от гриппа и возможных осложнений в сочетании с коронавирусом, который никуда не делся из нашей жизни, — сообщил Иванов.
Иван Иванов отметил, что прививки уже начали получать педагоги, медики и люди старше 60 лет. Записаться на прием можно в поликлинике и онлайн.
