Под Новосибирском появилась гигантская автобусная остановка

Фото быстро разлетелось по социальным сетям.

Жители станции Мочище обратили внимание на странную автобусную остановку: скамейки в ней установлены так высоко, что до них не добраться без лестницы. Фото конструкции, напоминающей мини-балкон, опубликовали в АСТ-54 Black.

Также в посёлке проблема с бордюрами: местные жители ломают их, чтобы проехать во дворы на машинах, а потом сами же заделывают стыки монтажной пеной.

Ранее стало известно, что маршрут № 109 между Академгородком и Бердском в Новосибирске проверят на загруженность.