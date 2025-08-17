Пермские ученые придумали способ управлять теплоснабжением с помощью ИИ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационную систему управления городскими теплосетями на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в министерстве образования и науки региона. Исследование выполнено по национальному проекту «Молодежь и дети».
Разработка представляет собой нейросетевой алгоритм, который в режиме реального времени на основе информации о метеоданных и текущем состоянии теплосетей подбирает нужную температуру теплоносителя, поступающего в систему. Таким образом полностью исключаются как недостаточный нагрев, так и перегрев квартир. В результате система позволяет в отопительный период сократить расходы ресурсов на 10−12%.
Ученые обучали нейросеть на специально созданном виртуальном стенде, который имитирует функционирование теплосетей в различных условиях. После предварительного обучения алгоритм будет осаиваться в реальных условиях теплоснабжения. Такой подход позволяет легко адаптировать разработку для любых теплосетей.
«При тестировании алгоритма на тестовых показателях его точность составила 97,9%. Наша разработка точно предсказывает, какой должна быть температура теплоносителя на выходе из котельной, чтобы в домах было комфортно. Главное преимущество — система быстро подстраивается под изменения погоды и корректирует температуру, чтобы до потребителя она дошла близкой к нормативным значениям», — поделился доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат технических наук Владимир Онискив.
Например, если поступил прогноз на потепление, то система заранее понижает температуру теплоносителя до нужных значений, синхронизируя изменение температуры внешней среды и теплоносителя. Разработка ученых Пермского Политеха позволяет отказаться от сложных физических моделей теплосетей, заменяя их гибким ИИ-решением.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.