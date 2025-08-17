В Башкирии завершилась военно-спортивная смена «Юнармеец»

Смена длилась 10 дней. Ее участники за это время прошли насыщенный курс подготовки. Они, в частности, улучшили свою физическую форму и развили командный дух, а также встретились с представителями ветеранских организаций, попробовали свои силы в спортивных мероприятиях и освоили основы тактической медицины. На церемонии закрытия участникам смены были вручены грамоты, сертификаты, благодарственные письма и памятные призы.