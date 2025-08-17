Ричмонд
В Башкирии завершилась военно-спортивная смена «Юнармеец»

На церемонии закрытия ребятам вручили грамоты, сертификаты, благодарственные письма и памятные призы.

Торжественная церемония закрытия военно-спортивной смены «Юнармеец», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», состоялась в лагере «Салют» в Стерлитамаке в Башкирии, сообщили в администрации городского округа.

Смена длилась 10 дней. Ее участники за это время прошли насыщенный курс подготовки. Они, в частности, улучшили свою физическую форму и развили командный дух, а также встретились с представителями ветеранских организаций, попробовали свои силы в спортивных мероприятиях и освоили основы тактической медицины. На церемонии закрытия участникам смены были вручены грамоты, сертификаты, благодарственные письма и памятные призы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.