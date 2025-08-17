В Челябинской области прошел слет «7Я зовет»

Программа была направлена на укрепление церковного единства, развитие добровольчества и проектной деятельности. Еще одна цель слета — осмысление семейных ценностей. Каждый день начинался с молитвенного правила и зарядки. Затем проходили образовательные лекции, мастер-классы, спортивные соревнования и вечерние встречи. Досуговая часть включала творческие конкурсы и театральные постановки на тему традиционных ценностей. Кроме того, для участников слета подготовили народные игры и танцы.