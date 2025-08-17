В Челябинской области прошел слет «7Я зовет»

Слет православных молодежных объединений Челябинской епархии «7Я зовет» состоялся в Каслинском районе по нацпроекту «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие прошло на площадке епархиального палаточного лагеря семейного типа «Наследник». В слете приняли участие более 170 человек. Среди них — лидеры молодежных объединений, представители студенческих отрядов, казаки, скауты, активные прихожане и молодые семьи.
Программа была направлена на укрепление церковного единства, развитие добровольчества и проектной деятельности. Еще одна цель слета — осмысление семейных ценностей. Каждый день начинался с молитвенного правила и зарядки. Затем проходили образовательные лекции, мастер-классы, спортивные соревнования и вечерние встречи. Досуговая часть включала творческие конкурсы и театральные постановки на тему традиционных ценностей. Кроме того, для участников слета подготовили народные игры и танцы.
Кульминацией стала ночная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Песнопения исполнил молодежный хор при Свято-Симеоновском соборе. Подчеркивается, что участники слета укрепили связи, получили практические навыки организации молодежной работы и планируют совместные проекты в Челябинской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.