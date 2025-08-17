Ученый Пермского Политеха рассказал, откуда на небе серебристые облака

— В отличие от обычных облаков, которые мы видим днем, серебристые видны только в глубоких сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт на 6−16 градусов, но продолжает подсвечивать их снизу (примерно с 22:00 до 23:00). Тогда они светятся чаще всего призрачным голубовато-серебристым светом. При этом их структура настолько тонка и прозрачна, что ночью сквозь них легко различаются звезды, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.