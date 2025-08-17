В Новосибирске продают коттедж с бассейном и баней за 75 млн

Особняк площадью 439 кв. м построен в 2021 году по адресу 3-я Андреевская, 13,5 сотки земли — с ландшафтным дизайном. На участке — гараж, баня, открытый бассейн и гостевой дом с парковкой. Есть место для трёх автомобилей.