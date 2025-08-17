В Новосибирске продают коттедж с бассейном и баней за 75 млн

На участке — гараж, баня, открытый бассейн и гостевой дом с парковкой. Есть место для трёх автомобилей.
В Заельцовском районе выставили на продажу роскошный трёхэтажный коттедж за 75 миллионов рублей. Объявление появилось на N1 17 августа. Об этом сообщает Сиб.фм.
Особняк площадью 439 кв. м построен в 2021 году по адресу 3-я Андреевская, 13,5 сотки земли — с ландшафтным дизайном. На участке — гараж, баня, открытый бассейн и гостевой дом с парковкой. Есть место для трёх автомобилей.
Внутри — современный интерьер: кварцвиниловые полы, итальянские шторы, тканевые потолки, керамогранит в ванных. Деревянная лестница с коваными элементами, зона бассейна с высокими дверями — 2,3 метра.
Для отдыха: бильярд, настольный теннис, спортзал и гостиная с камином. В цоколе — сауна и второй бассейн. Безопасность обеспечивает видеонаблюдение по периметру.
