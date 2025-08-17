Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Шатуре построили фельдшерский здравпункт

Медучреждение рассчитано на 36 посещений в смену.

Завершено строительство фельдшерского здравпункта в поселке Пустоши муниципального округа Шатура. Медучреждение появилось в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Здание построено по технологии модульного строительства. Фельдшерский здравпункт площадью 200 квадратных метров рассчитан на 36 посещений в смену. Работы проведены по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Открытие планируется осенью 2025 года», — сообщили в министерстве строительного комплекса региона.

В новом фельдшерском здравпункте разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Медучреждение будет оснащено современным оборудованием. Сейчас в эксплуатацию вводятся инженерные сети, производятся поставка мебели и оформление документации.

Уточним, что основной задачей фельдшерского здравпункта является оказание первой помощи при таких неотложных состояниях, как травмы, отравления, внезапные заболевания. Фельдшер проводит первичный осмотр, оценивает состояние пациента и оказывает необходимую помощь до прибытия скорой помощи или транспортировки пациента в стационар.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

 — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.