В подмосковной Шатуре построили фельдшерский здравпункт

Завершено строительство фельдшерского здравпункта в поселке Пустоши муниципального округа Шатура. Медучреждение появилось в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Здание построено по технологии модульного строительства. Фельдшерский здравпункт площадью 200 квадратных метров рассчитан на 36 посещений в смену. Работы проведены по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Открытие планируется осенью 2025 года», — сообщили в министерстве строительного комплекса региона.
В новом фельдшерском здравпункте разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Медучреждение будет оснащено современным оборудованием. Сейчас в эксплуатацию вводятся инженерные сети, производятся поставка мебели и оформление документации.
Уточним, что основной задачей фельдшерского здравпункта является оказание первой помощи при таких неотложных состояниях, как травмы, отравления, внезапные заболевания. Фельдшер проводит первичный осмотр, оценивает состояние пациента и оказывает необходимую помощь до прибытия скорой помощи или транспортировки пациента в стационар.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.