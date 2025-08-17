В Волгоградской области состоялись экоакции, посвященные уборке берегов

Подчеркивается, что специалисты природного парка «Нижнехоперский» регулярно убирают берега рек, озер и других водоемов в Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском районах. Они приводят в порядок не только обустроенные зоны отдыха, но и другие территории, популярные среди местных жителей и туристов.