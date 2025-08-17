В Волгоградской области состоялись экоакции, посвященные уборке берегов

Сотрудники природного парка «Нижнехоперский» в Волгоградской области провели уборку вдоль береговой линии реки Хопер по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В ходе проведения экологических акций «Чистый берег» и «Вода России» от мусора очистили береговую линию протяженностью 2 км. Всего было собрано 8 мешков с отходами.
Подчеркивается, что специалисты природного парка «Нижнехоперский» регулярно убирают берега рек, озер и других водоемов в Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском районах. Они приводят в порядок не только обустроенные зоны отдыха, но и другие территории, популярные среди местных жителей и туристов.
Уточним, что выброс мусора, разведение огня и парковка транспорта вблизи водоема являются нарушениями природоохранного законодательства. За это можно получить административный штраф.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.