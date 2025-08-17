Владимирские тяжелоатлеты выиграли золото и бронзу на чемпионате России

Воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Илья Иудин стал чемпионом России в весовой категории 81 кг, набрав в двоеборье суммарно 339 кг. Кроме того, он установил новый рекорд России в толчке — 187 кг. А Арсений Спицин стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории 109+. В рывке он поднял 180 кг, а в толчке — 211 кг, сумма двоеборья составила 391 кг.