Владимирские тяжелоатлеты выиграли золото и бронзу на чемпионате России

Золото и бронзу главного турнира страны по тяжелой атлетике завоевали на чемпионате России владимирские спортсмены. Их подготовка велась по государственной программе «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
34-й чемпионат России по тяжелой атлетике проходил с 10 по 13 августа в Санкт-Петербурге и был посвящен 140-летию развития этого вида спорта в стране. Соревнования состоялись в зале концертно-спортивного комплекса «Арена», в них участвовали свыше 200 спортсменов со всей страны.
Воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Илья Иудин стал чемпионом России в весовой категории 81 кг, набрав в двоеборье суммарно 339 кг. Кроме того, он установил новый рекорд России в толчке — 187 кг. А Арсений Спицин стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории 109+. В рывке он поднял 180 кг, а в толчке — 211 кг, сумма двоеборья составила 391 кг.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.