Опыт челябинских экологов представили на видеоконференции

«Предприятия региона в полной мере выполняют все взятые на себя обязательства по реализации природоохранных программ. Еще два важных направления — транспорт и коммунальный сектор. С 2019 года мы перешли на новую экологичную модель общественного транспорта: автобусы на газомоторном топливе, современные трамвайные вагоны и троллейбусы. В период 2019—2024 годов рекультивировали крупные городские свалки в Челябинске и Магнитогорске», — пояснил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.