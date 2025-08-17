Ричмонд
Опыт челябинских экологов представили на видеоконференции

В частности, обсуждались результаты эксперимента по квотированию выбросов.

Источник: Национальные проекты России

Мероприятие по теме реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» прошло в режиме видеоконференции. Опыт по реализации федпроекта представил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, сообщили в ведомстве.

На конференции подробно обсуждали промежуточные результаты эксперимента по квотированию выбросов, который действует с 2022 года. Предприятия, получившие квоту, оснащены специальными датчиками, которые определяют текущий уровень вредных выбросов в атмосферу.

«Предприятия региона в полной мере выполняют все взятые на себя обязательства по реализации природоохранных программ. Еще два важных направления — транспорт и коммунальный сектор. С 2019 года мы перешли на новую экологичную модель общественного транспорта: автобусы на газомоторном топливе, современные трамвайные вагоны и троллейбусы. В период 2019—2024 годов рекультивировали крупные городские свалки в Челябинске и Магнитогорске», — пояснил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

В качестве одной из лучших практик страны были представлены территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды Челябинской области и всероссийский детский экологический форум, который в этом году пройдет в Челябинске уже в третий раз. Представители белорусской делегации, принимавшие участие в семинаре, проявили большой интерес к реализованным проектам.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.