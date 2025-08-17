Подмосковная команда «Легенды футбола» проведет матч с жителями наукограда

Команда «Легенды футбола» в ходе серии игр по проекту «Выходи во двор» проведет матч с любительской командой городского округа Королева. Состязания организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Встреча состоится 23 августа на стадионе «Чайка». «Звездную сборную традиционно возглавит Дмитрий Аленичев. Вместе с ним на поле выйдут титулованные российские футболисты Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и Александр Филимонов — на позиции голкипера», — сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Перед матчем представители команды «Легенды футбола» устроят открытую тренировку для воспитанников спортивных секций Королева. На стадионе будет организована развлекательная программа для болельщиков: интерактивные конкурсы, лотерея с подарками и футбольные аттракционы. Уточним, что за четыре года «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.