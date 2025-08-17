Подмосковная команда «Легенды футбола» проведет матч с жителями наукограда

Перед матчем представители команды «Легенды футбола» устроят открытую тренировку для воспитанников спортивных секций Королева. На стадионе будет организована развлекательная программа для болельщиков: интерактивные конкурсы, лотерея с подарками и футбольные аттракционы. Уточним, что за четыре года «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья.