В Москве открыли интенсивные курсы по уходу за маломобильными людьми

Курсы, позволяющие всего за 16 часов научиться ухаживать за маломобильными людьми, теперь доступны москвичам. Их разработали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Обучение ведется на базе симуляционного центра московского департамента труда и социальной защиты населения. Слушателям курса рассказывают, как подобрать технические средства реабилитации и обустроить домашнее пространство для маломобильных близких. Также с этого года москвичам доступны еще две новые услуги. Теперь по индивидуальному запросу специалисты центра составят план ухода за маломобильным родственником или помогут подобрать сиделку.
«В Москве мы создаем систему, где качественная долговременная поддержка становится доступной каждому, кто в ней нуждается, — будь то стационарный уход, помощь на дому с привлечением социальных работников или самостоятельная забота близких», — подчеркнула заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Всего в симуляционном центре можно пройти более 25 образовательных программ. Они посвящены профессиональному обучению, повышению квалификации, тренингам по уходу за пациентами с болезнью Альцгеймера и деменцией и профилактике выгорания. Каждый курс адаптирован под уровень и цели слушателей.
Ежедневно в учреждении по специальным программам могут заниматься до 150 человек. При этом подчеркивается, что короткие курсы дают необходимый минимум знаний, а полноценные — обеспечивают глубокое освоение аспектов и философии ухода. Уточним, что по завершении любой программы обучения слушатель получает удостоверение установленного образца.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.