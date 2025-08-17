Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На чемпионате по пахоте в Ленинградской области прошел форум агроклассов

В нем приняли участие более 150 человек.

Форум агроклассов состоялся на Открытом чемпионате по пахоте в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.

Форум собрал более 150 учащихся агроклассов, представителей школ и директоров предприятий-партнеров. На мероприятии были награждены районы, образовательные организации и компании, внесшие значительный вклад в подготовку молодых специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Отдельными благодарностями отметили кураторов агроклассов и самых активных школьников.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.