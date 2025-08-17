На чемпионате по пахоте в Ленинградской области прошел форум агроклассов

Форум агроклассов состоялся на Открытом чемпионате по пахоте в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
Форум собрал более 150 учащихся агроклассов, представителей школ и директоров предприятий-партнеров. На мероприятии были награждены районы, образовательные организации и компании, внесшие значительный вклад в подготовку молодых специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Отдельными благодарностями отметили кураторов агроклассов и самых активных школьников.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.