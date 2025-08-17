Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму появится уникальный парфюмерно-косметический кластер

Для этого объединят 14 предприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют создать уникальный парфюмерно-косметический кластер. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.

Чиновник назвал этот проект перспективной инициативой. Она направлена на развитие промышленного производства в Крыму. Руководитель министерства рассказал, что для создания кластера хотят объединить 14 предприятий. По словам главы ведомства, это позволит наладить полный цикл производства косметики и парфюмерии — от переработки сырья до изготовления продукта и его упаковки.

«Создание такого кластера обеспечит укрепление экономической независимости Крыма, повысит конкурентоспособность продукции и даст толчок развитию смежных отраслей промышленности», — подчеркнул Агаджанян.