В Крыму появится уникальный парфюмерно-косметический кластер

В Крыму планируют создать уникальный парфюмерно-косметический кластер. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
Чиновник назвал этот проект перспективной инициативой. Она направлена на развитие промышленного производства в Крыму. Руководитель министерства рассказал, что для создания кластера хотят объединить 14 предприятий. По словам главы ведомства, это позволит наладить полный цикл производства косметики и парфюмерии — от переработки сырья до изготовления продукта и его упаковки.
«Создание такого кластера обеспечит укрепление экономической независимости Крыма, повысит конкурентоспособность продукции и даст толчок развитию смежных отраслей промышленности», — подчеркнул Агаджанян.