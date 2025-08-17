В Крыму появится уникальный парфюмерно-косметический кластер

Чиновник назвал этот проект перспективной инициативой. Она направлена на развитие промышленного производства в Крыму. Руководитель министерства рассказал, что для создания кластера хотят объединить 14 предприятий. По словам главы ведомства, это позволит наладить полный цикл производства косметики и парфюмерии — от переработки сырья до изготовления продукта и его упаковки.