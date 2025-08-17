Ричмонд
Врач назвала заболевания ЖКТ, которые меняют настроение, поведение и восприятие мира у человека

Врач: ряд болезней ЖКТ меняют настроение, поведение и восприятие мира у человека.

Источник: Комсомольская правда

Врач-гастроэнтеролог Ольга Панес рассказала БелТА, что ряд заболеваний ЖКТ меняют настроение, поведение и восприятие мира у человека.

По словам специалиста, в зависимости от поражения того или иного органа могут быть различные сопутствующие заболевания и ощущения.

«Если взять воспалительные заболевания кишечника, которые характеризуются, например, язвенными поражениями, — привела пример Ольга Панес, — то у человека возможны развитие анемического синдрома, снижение уровня белка, изменение настроения, поскольку он испытывает боль и бесконечно ходит в туалет».

Гепатиту, говорит гастроэнтеролог, могут сопутствовать слабость, головокружение и тошнота. А вот при циррозе печени меняется даже восприятие мира.

«Поскольку печень перестает перерабатывать токсины кишечника и это все ровненько идет к головному мозгу. Определенные бактерии размножаются, вырабатывается избыточное количество аммиака — и у человека появляются изменения в поведении, которые зависят не от него, а от его печени», — пояснила Ольга Панес.

