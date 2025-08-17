Москвичи выберут лучшие работы уличной галереи «Нетстен»

На бетонном полотне у креативных кластеров «Винзавод» и Artplay открылась выставка «Фигура речи». Это седьмой проект галереи «Нетстен», организованный центром современного искусства «Винзавод» и столичным комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Шесть художников создали граффити, с помощью которых можно проследить эволюцию визуального языка — от первобытных времен, барокко и импрессионизма до современной абстракции.