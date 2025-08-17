Москвичи выберут лучшие работы уличной галереи «Нетстен»

Проект «Активный гражданин» предлагает москвичам выбрать лучшие граффити выставки «Фигура речи». Цифровое голосование проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На бетонном полотне у креативных кластеров «Винзавод» и Artplay открылась выставка «Фигура речи». Это седьмой проект галереи «Нетстен», организованный центром современного искусства «Винзавод» и столичным комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Шесть художников создали граффити, с помощью которых можно проследить эволюцию визуального языка — от первобытных времен, барокко и импрессионизма до современной абстракции.
Идея Александра Демкина (DYOMA) родилась из размышлений о диалоге классического и современного искусства. Изображение девушки, пытающейся найти опору на дне, символизирует путь художника, который балансирует между наследием прошлого и новаторскими идеями.
Узор художника Артема Стефанова (STFNV) передает ощущение жизни города — его шум, смену форм и постоянное развитие. Центр произведений Евгения Малышева (JöN) — изображение античных статуй, которые омывает футуристичная морская пена.
Максим Има (IMA) объединил привычные архитектурные формы и абстракцию. Основой творения Евгения Оззика (0331c) стал напоминающий наскальную живопись рисунок с изображениями огня и камня. Художник Гриша также обратился к эстетике примитивизма — его образ рыбы напоминает о переломном моменте эволюции.
Москвичи могут принять участие в голосовании и выбрать понравившиеся работы уличной галереи по ссылке. По итогам отбора авторов лучших граффити наградят памятными подарками и дипломами столичного комитета по архитектуре и градостроительству и проекта «Активный гражданин».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.