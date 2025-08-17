Ричмонд
Москвичи выберут лучшие работы уличной галереи «Нетстен»

Голосование проходит на сайте проекта «Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» предлагает москвичам выбрать лучшие граффити выставки «Фигура речи». Цифровое голосование проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

На бетонном полотне у креативных кластеров «Винзавод» и Artplay открылась выставка «Фигура речи». Это седьмой проект галереи «Нетстен», организованный центром современного искусства «Винзавод» и столичным комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Шесть художников создали граффити, с помощью которых можно проследить эволюцию визуального языка — от первобытных времен, барокко и импрессионизма до современной абстракции.

Идея Александра Демкина (DYOMA) родилась из размышлений о диалоге классического и современного искусства. Изображение девушки, пытающейся найти опору на дне, символизирует путь художника, который балансирует между наследием прошлого и новаторскими идеями.

Узор художника Артема Стефанова (STFNV) передает ощущение жизни города — его шум, смену форм и постоянное развитие. Центр произведений Евгения Малышева (JöN) — изображение античных статуй, которые омывает футуристичная морская пена.

Максим Има (IMA) объединил привычные архитектурные формы и абстракцию. Основой творения Евгения Оззика (0331c) стал напоминающий наскальную живопись рисунок с изображениями огня и камня. Художник Гриша также обратился к эстетике примитивизма — его образ рыбы напоминает о переломном моменте эволюции.

Москвичи могут принять участие в голосовании и выбрать понравившиеся работы уличной галереи по ссылке. По итогам отбора авторов лучших граффити наградят памятными подарками и дипломами столичного комитета по архитектуре и градостроительству и проекта «Активный гражданин».

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.