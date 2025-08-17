Специалисты оценили турпотенциал Дубовского района Волгоградской области

Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области провел ознакомительный тур по Дубовскому району для представителей индустрии гостеприимства. Событие прошло при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в учреждении.
Мероприятие было организовано для популяризации уникальных достопримечательностей и развития внутреннего и въездного туризма в Дубовском районе. Участники посетили музейную комнату актера Ивана Лапикова, современные средства размещения для экотуристов — кемпинги и глэмпинги, а также смотровую площадку с панорамным видом на залив Горный Балыклей.
Кроме того, специалисты побывали на оленьей ферме «Балыклейская», где обитают олени, страусы и другие животные. Программа тура позволила участникам детально ознакомиться с туристическими объектами района, оценить их потенциал для включения в экскурсионные маршруты и возможности для организации комфортного размещения гостей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.