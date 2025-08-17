SHOT: охранник требует с рэпера Akon 10 млн рублей за пощечины на концерте в Сочи

В начале августа известный американский рэпер Akon дал два концерта в России. В Сочи, где выступление чуть не сорвала атака дронов, певец запрыгнул на плечи охранника и начал шлепать его по лицу. В результате секьюрити пришлось объяснять, почему он не скинул с себя знаменитость. Теперь мужчина требует с исполнителя 10 млн рублей моральной компенсации. А в Москве несколько девушек подрались за право получить футболку рэпера. Мужчины решили не мешать схватке — и «победила сильнейшая».