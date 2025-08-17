В Татарстане начались тренировочные сборы для борцов Бавлинского района

«Эти сборы перед началом нового сезона уже третий раз мы проводим. В первый год мы начали в Кандрах, а следующие два сбора — на базе второй спортшколы. Это как подготовительный этап у нас, закладывается база. Основное — это силовая подготовка. Двухразовая тренировка. С утра с зарядки начинаем, завтрак, потом чуть отдыхаем, и вторая тренировка, которая направлена на силовую подготовку. После обеда два часа отдыхаем, и ковровая тренировка. Завершаем тренировки водными процедурами — бассейн, сауна», — рассказал тренер Ильдар Фатыхов.