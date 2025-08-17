В Татарстане начались тренировочные сборы для борцов Бавлинского района

Учебно-тренировочные сборы стартовали для юных борцов из Бавлинского района в Татарстане. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в исполнительном комитете муниципалитета.
На сборах в спортивном комплексе «Нефтьче» занимаются более десяти юношей, которые защищают честь Бавлинского района на соревнованиях по национальной борьбе на поясах. Мероприятие поможет им подготовиться к предстоящим состязаниям под руководством опытного тренера. Сборы включают разнообразные упражнения, позволяя спортсменам выявить свои сильные и слабые стороны, а также наработать тактические элементы для будущих поединков.
«Эти сборы перед началом нового сезона уже третий раз мы проводим. В первый год мы начали в Кандрах, а следующие два сбора — на базе второй спортшколы. Это как подготовительный этап у нас, закладывается база. Основное — это силовая подготовка. Двухразовая тренировка. С утра с зарядки начинаем, завтрак, потом чуть отдыхаем, и вторая тренировка, которая направлена на силовую подготовку. После обеда два часа отдыхаем, и ковровая тренировка. Завершаем тренировки водными процедурами — бассейн, сауна», — рассказал тренер Ильдар Фатыхов.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.