Лето в разгаре: новосибирцы массово переезжают и собирают мебель

Особенно вырос интерес к услугам мебельных мастеров.

С приходом тёплого сезона жители региона массово начали переезжать — спрос на сопутствующие услуги резко вырос. Об этом сообщает Сиб.фм.

По данным «Авито Услуг», в июне-июле 2025 года заказы на грузоперевозки увеличились на 5−7%, а спрос на грузчиков — на 23% по сравнению с весной.

Особенно вырос интерес к услугам мебельных мастеров: сборка тумб и комодов стала популярнее на 51−57%, навес полок — на 22−23%. На 15−20% чаще вызывают специалистов для сборки столов, детской мебели и диванов.

Эксперты связывают всплеск активности с сезоном: летом удобнее перевозить вещи, меньше риск повреждений от холода, а длинные светлые дни позволяют всё сделать за один день.

