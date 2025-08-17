Лето в разгаре: новосибирцы массово переезжают и собирают мебель

Особенно вырос интерес к услугам мебельных мастеров.
С приходом тёплого сезона жители региона массово начали переезжать — спрос на сопутствующие услуги резко вырос. Об этом сообщает Сиб.фм.
По данным «Авито Услуг», в июне-июле 2025 года заказы на грузоперевозки увеличились на 5−7%, а спрос на грузчиков — на 23% по сравнению с весной.
Особенно вырос интерес к услугам мебельных мастеров: сборка тумб и комодов стала популярнее на 51−57%, навес полок — на 22−23%. На 15−20% чаще вызывают специалистов для сборки столов, детской мебели и диванов.
Эксперты связывают всплеск активности с сезоном: летом удобнее перевозить вещи, меньше риск повреждений от холода, а длинные светлые дни позволяют всё сделать за один день.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что в Новосибирске не будет реновации. Вместо неё ожидается снос аварийного жилья.