В Давлекановском районе Башкирии отремонтируют мост через реку Дему

Мост через реку Дему отремонтируют в Давлекановском районе Башкирии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в республиканском минтрансе.
Ремонтируемый мост расположен на дороге Давлеканово — Толбазы. Там уже заменили плиты на проезжей части и тротуарах. Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой из бетона и ремонтирует опоры. Затем специалистам предстоит установить новое барьерное и перильное ограждение. Завершить работы планируют в 2026 году.
Подчеркивается, что ежедневно по этому мосту проезжает более 1800 машин. Речь идет в том числе об общественном транспорте и школьных автобусах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.