В Давлекановском районе Башкирии отремонтируют мост через реку Дему

Ремонтируемый мост расположен на дороге Давлеканово — Толбазы. Там уже заменили плиты на проезжей части и тротуарах. Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой из бетона и ремонтирует опоры. Затем специалистам предстоит установить новое барьерное и перильное ограждение. Завершить работы планируют в 2026 году.