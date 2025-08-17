В Пермском крае выбрали лучших пчеловодов региона

Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший пчеловод — 2025» состоялся в селе Уинском Прикамья в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.
В 18-м конкурсе приняли участие 23 специалиста из 8 территорий края, где активно развивается пчеловодство. Среди участников были и опытные пчеловоды, и молодые представители профессии. Самой юной конкурсанткой стала пятнадцатилетняя Софья Макарова из Ординского округа.
Победителем соревнований признан Сергей Азанов из Пермского округа — пчеловод в третьем поколении, который не в первый раз становится лучшим в конкурсе профмастерства. На втором месте оказался Андрей Мошкин из Чернушинского округа. Третье место занял Андрей Ташкинов из Чернушинского округа.
«Глубокие знания участников, их уверенность и любовь к профессии произвели впечатление на членов жюри, но победили сильнейшие. В целом развитие мастерства пчеловодов, участие в профессиональных конкурсах дает стимул для развития сельского хозяйства, способствует повышению уровня квалификации специалистов, внедрению передовых методов работы», — сказала министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.