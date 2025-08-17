В Тульском кардиодиспансере эксперты проконсультировали более 100 человек

Выездная консультация специалистов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского состоялась в Тульском областном клиническом кардиологическом диспансере. Повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.
Доктора провели обследование более 100 пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, дали им экспертную оценку и рекомендации по дальнейшему лечению. Особое внимание уделялось сложным клиническим случаям, требующим высокотехнологичной медицинской помощи, такой как операции на открытом сердце, трансплантация сердца, лечение сложных нарушений ритма и другие.
«Выездные консультации — часть системной работы по развитию кардиологической службы в Тульской области. Они позволяют не только повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей региона, но и способствуют обмену опытом между врачами и внедрению современных методов диагностики и лечения», — сказала главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова. Она подчеркнула, что консультации проводятся на регулярной основе. С 2019 года федеральные специалисты оказали консультативную помощь более чем 5200 тулякам.
По результатам консультаций некоторым пациентам также были даны направления в федеральные центры на госпитализацию для проведения хирургического вмешательства. Специалисты НМИЦ имени А. В. Вишневского отметили высокий уровень организации работы областного кардиодиспансера и профессионализм тульских медиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.