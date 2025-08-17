В Тульском кардиодиспансере эксперты проконсультировали более 100 человек

«Выездные консультации — часть системной работы по развитию кардиологической службы в Тульской области. Они позволяют не только повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей региона, но и способствуют обмену опытом между врачами и внедрению современных методов диагностики и лечения», — сказала главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова. Она подчеркнула, что консультации проводятся на регулярной основе. С 2019 года федеральные специалисты оказали консультативную помощь более чем 5200 тулякам.