Грозы ожидаются в понедельник почти по всему Казахстану

В Восточно-Казахстанской области 18 августа на севере и востоке ожидаются сильный дождь, град и шквал. Гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и юге 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 18 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.