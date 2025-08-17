Грозы ожидаются в понедельник почти по всему Казахстану

«18 августа ночью на западе, юге и востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем гроза, на юге град. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 18 августа днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В Мангистауской области 18 августа днем на западе ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу 18 августа на востоке, в центре и горных районах ожидается гроза. Ветер западный, на востоке и в горных районах порывы 15−20 метров в секунду. На западе и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 18 августа временами ожидается гроза.
В Кызылординской области 18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде 18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 17 августа на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 18 августа на севере и востоке ожидаются сильный дождь, град и шквал. Гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и юге 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 18 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В области Абай 18 августа ночью на западе и юге ожидается гроза. Днем на севере, востоке и в центре ожидаются гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе и юге 15−20 метров в секунду, днем на севере, востоке и в центре 15−20, порывы 23 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области 18 августа на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 18 августа на севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке и юге 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 18 августа утром и днем ожидается гроза.
В Алматинской области 18 августа на севере, юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы 18 августа временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве 18 августа днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 18 августа на западе, севере и востоке ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 18 августа ожидается временами гроза.
В области Улытау 18 августа утром и днем на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области 18 августа в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре — высокая пожарная опасность. В Таразе 18 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 18 августа на юге и востоке ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер западный, ночью на востоке порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на востоке порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 18 августа ожидается ветер западный, днем 15−20 метров в секунду.
В Атырауской области 18 августа на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду.