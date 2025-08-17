Ричмонд
Новосибирцы собрали канцелярию и вещи для школьников Херсонской области

Горожане принесли десятки коробок с канцелярскими товарами, школьными принадлежностями и детской одеждой.

Горожане принесли десятки коробок с канцелярскими товарами, школьными принадлежностями и детской одеждой.

В Ленинском районе Новосибирска при Ресурсном центре общественных объединений команда «Волонтеры СВО» из студии «Элегантный возраст» организовала сбор помощи для детей из Херсонской области. Об этом сообщает «МК в Херсонской области».

Горожане принесли десятки коробок с канцелярскими товарами, школьными принадлежностями и детской одеждой. Всё было аккуратно упаковано и оформлено с символикой студии — красными цветами и надписью «Дети».

Помощь отправят 14 августа, чтобы дети получили посылки к началу учебного года.